El histórico jugador del Barcelona con el que Dest se comparó en su presentación

Este viernes, luego de haber sido oficializado como refuerzo del Barcelona el pasado jueves, Sergiño Dest tuvo su correspondiente presentación como flamante incorporación del conjunto Culé. Sin ocultar su felicidad, el ex futbolista del Ajax respondió las dudas y consultas plasmadas por parte de los periodistas que se conectaron a la conferencia.

Trasladándose a la historia de la institución, el defensor del Barcelona no dudó siquiera un instante en exteriorizar que su modelo a seguir siempre fue nada más ni nada menos que Dani Alves. "He visto muchos vídeos de él y he aprendido mucho. Es mi referente", explicó.

Haciendo referencia a su posición favorita en el campo de juego, el futbolista continuó: "La de carrilero, lateral derecho, es mi mejor posición y espero mantenerla". Instantes después, manifestando una vez más que tener el nivel del mítico jugador de Brasil es su sueño a cumplir, Dest agregó: "Quiero ser como Dani Alves".

Dejando en claro que está dispuesto a hacer todo lo posible para convertirse en una de las piezas más importantes del Barcelona, Sergiño sumó: "Quiero correr hacia adelante y hacia atrás, y si tengo que entrenarme más para hacerlo, lo haré".

Centrado en el futuro y lo que se le avecina en este nuevo reto, el futbolista de Estados Unidos indicó: "Mis expectativas son encontrar mi sitio en el equipo, jugar buenos partidos y ayudar a conseguir títulos. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado durante todo el camino para llegar hasta aquí".

