Boca le preguntó a Marcos Rojo lo que todos queríamos saber: "Sería lindo tirar una rabona"

Poco a poco, Marcos Rojo ha empezado a jugar en Boca y de menor a mayor se ha metido en la consideración de Miguel Ángel Russo después de realizar una pretemporada aparte para ponerse en las mejores condiciones físicas que exige el fútbol argentino y, precisamente, el Xeneize.

Este viernes, el defensor central fue entrevistado por Boca Predio, la cuenta del club que sube videos y declaraciones desde el centro de entrenamiento que tiene el club en Ezeiza. Y sí, le hicieron la pregunta que todos le queríamos hacer al exjugador de la Selección Argentina desde que firmó con el club.

¿Se va a animar a tirar una rabona con la camiseta de Boca? Rojo se rió al instante cuando se lo preguntaron: "Sí, sería lindo. Si me queda... No es que no le puedo pegar de derecha, que soy un burro, pero bueno. Es algo que la gente lo espera. Y ahora creo que sin público es más fácil: si me sale mal no me van a putear".

Además, agregó respecto al recurso que nos infartó a todos en el Mundial de Brasil 2014, cuando en su primer partido en una Copa del Mundo con la Selección Argentina tiró una rabona en el área contra Bosnia y Herzegovina: "Son circunstancias de partido que se pueden dar y si la tiro sería linda la foto con la camiseta de Boca".

La rabona de Marcos Rojo contra Bosnia:

¿Rojo juega mañana con Boca?:

Russo repitiría la base del equipo que venció a Defensa y Justicia la semana pasada y Rojo estaría en la línea de tres titular para mañana enfrentar a Unión de Santa Fe. Sería la primera vez desde que está en Boca que juega tres partidos seguidos como titular: las dos ocasiones anteriores fueron contra Defensores de Belgrano por la Copa Argentina (3-0) y ante Independiente por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (1-1).

