El polémico 'Me gusta' contra Pirlo que Dybala tuvo que borrar en Twitter

Regresando a Italia luego de no haber podido sumar minutos en ninguno de los dos encuentros que la Selección Argentina disputó por la Fecha FIFA, Paulo Dybala fue nominado por parte de Andrea Pirlo para el cruce ante Crotone en el marco de un nuevo partido por la Serie A.

Aunque fue convocado para el cotejo en cuestión, La Joya tuvo que ver el empate de la Juventus desde el banco de suplentes. Fastidiado por la falta de protagonismo pese a ser una de las figuras de La Vecchia Signora, distintos portales del Viejo Continente difundieron que el argentino tuvo un tenso cruce con Fabio Paratici, director de fútbol del equipo, a poco de terminar el partido.

El escándalo no terminó allí, dado que Paulo habría sufrido un pequeño percance en sus redes sociales. Finalizado el partido, comenzó a difundirse una captura de pantalla del perfil de Dybala en Twitter, donde se pudo divisar un supuesto 'Like' que el ex Instituto le aplicó a una publicación de Fabiana Della Valle, de la Gazzetta dello Sport.

En el posteo en cuestión al que Dybala aparentemente le dio 'Me Gusta', la corresponsal del portal italiano apuntó contra el DT de la Juve y escribió: “¿Si no estaba en condiciones de jugar, no era más lógico dejarlo en Torino para que se entrene?”.

Percatándose del gran revuelo que su acción podría generar, Paulo quitó su 'Like' al poco tiempo de haberlo dado. Pese a ello, todo indica que su respuesta no fue lo suficientemente rápida para evitar que algunos usuarios tomen la captura del momento en cuestión

