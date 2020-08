El sacrificio que Modrić estaría dispuesto a hacer para seguir en el Real Madrid

Aunque su temporada 2019/2020 no comenzó de la mejor manera, el esfuerzo empleado por parte de Luka Modrić para recuperar terreno no tardó en dar sus frutos. Así, una vez reanudadas las actividades en la Liga Española, el croata no tardó en convertirse en uno de los elementos más destacadas a la hora de analizar las formaciones planteadas por parte de Zinedine Zidane.

A poco de cumplir 35 años y con la fe intacta en que puede seguir dándole alegrías a la institución para la cual juega desde hace muchos años, el futbolista croata estaría decidido a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el conjunto Merengue siga siendo su casa por un tiempo más.

Según reportó AS en las últimas horas, Luka, cuyo contrato culmina a mediados del año 2021, aceptaría bajarse el sueldo lo justo y necesario para darle un respiro económico a la institución desde su humilde lugar. Aunque el elenco presidido por Florentino Pérez cuenta con un extenso puñado de gastos, la rebaja de algún que otro contrato no le vendría mal para compensar un poco todos los gastos generados a causa de la ausencia del futbol por culpa del coronavirus.

Por lo pronto, en vistas al futuro, Real Madrid también ya tendría posicionado entre ceja y ceja al reemplazante de Modrić. Sin alejarse de las apuestas que realizó hace un tiempo, la solución sería un elemento que contrató hace unas temporadas y mantuvo cedido desde aquel entonces: Martin Ødegaard.

Sabiendo que el ciclo del croata, a la larga, llegará a su fin dentro de relativamente poco, la institución de España estaría decidida a apostar por el noruego, quien regresó al club en el presente mercado de pases luego de culminar su préstamo en la Real Sociedad.

