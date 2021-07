El delantero francés aún no tiene definida su continuidad en el Barcelona, sin embargo, implícitamente a una parte de la directiva de la institución los tiene encantados algunos gestos silenciosos que hacen bien en el plantel.

Seguir o no, esa es la duda que embarga a un amplio sector en el Barcelona, sobre el atacante Antoine Griezmann, quien pese a que no tiene totalmente asegurado su futuro el club, hace varias acciones que encantan tanto a la parte administrativa, como al cuerpo técnico. ¿Cómo no apreciarlo?

Y es que desde la interna el cuadro catalán, tanto “los técnicos y ejecutivos de la entidad destacan el gran compromiso, rendimiento, compañerismo y liderazgo que sigue mostrando el internacional francés en el vestuario Culé pese a su delicada situación”, dicen en un informe del diario AS.

La situación económica por la que pasa el equipo Blaugrana es complicada, muy a pesar de los fichajes importantes que han hecho para la temporada 2021/2022. Hombres de calidad como Sergio ‘Kun’ Agüero y Memphis Depay, llegaron al equipo que dirige Ronald Koeman y, eventualmente, significarían competencia para el Galo.

Una parte indica que Griezmann estaría dentro de los trasferibles, no por su rendimiento, sino por el alivio económico que tendría la ausencia del futbolista en el equipo, dado a que él es uno de los futbolistas con mejor salario en la plantilla. Además, su ida del club sería una inyección de dinero importante para la institución en caso de ser vendido a un gran equipo; eso sí, porque mercado no le falta.

Los directivos del Barcelona destacan del futbolista campeón del Mundo en Rusia 2018, su buena actitud en todo momento, incluso, en la dificultad, esa que pasó en sus primeros partidos con el equipo y en los que no terminó por convencer. También, pese a que no carga con la cintilla de capitán, el futbolista toma un papel de liderazgo importante, al menos, frente a los futbolistas menores, que lo ven como un hombre a seguir.

Precisamente, en el un reciente partido amistoso, el francés jugó durante media hora y mostró buenas condiciones y nivel en el campo de juego. Otra de las cosas que gustó, es que en dicho juego, ante Girona, le cedió un penal a Memphis, para que cobrara y de esta manera debutara con gol en el Barcelona.

Ahora mismo, está entre la espada y la pared, unos lo quieren, otros no, pero, según como lo dicen en España; a Antoine Griezmann no se le discute su actitud y su profesionalismo para entregarlo todo pese a que no se sabe lo que pasará con su futuro deportivo cercano.