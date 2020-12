El video con el que FIFA homenajeó a Diego Maradona en los premios The Best

El 25 de noviembre, cerca del mediodía argentino, la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona comenzó a circular y expandirse por todos los rincones del planeta. A las pocas horas, confirmándose la triste novedad, el mundo fútbol quedó huérfano al perder a uno de sus referentes más importantes de la historia.

A casi un mes de la partida del Pelusa, la FIFA llevó a cabo este jueves la entrega de los premios The Best. A poco de anunciarse los ganadores al Mejor Jugador y Jugadora del 2020, la casa madre del fútbol no se olvidó de homenajear al crack argentino.

Recordando con cariño a uno de los jugadores que marcó un antes y un después en la historia del fútbol, la organización en cuestión publicó un video en el que se recopilaron algunas de las mejores jugadas del ex futbolista sobre el campo de juego.

Instantes más tarde, llevando a cabo una pequeña entrevista con dos personas que supieron compartir momentos dorados junto a Diego, los presentadores de la ceremonia mantuvieron una pequeña charla con Sergio Goycochea y Ciro Ferrara.

