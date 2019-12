En España aseguran que Diego Lainez es el "refuerzo" de Real Betis para 2020

En enero, Diego Lainez cumplirá un año como futbolista de Real Betis. Sin embargo, la adaptación fue más difícil de lo esperado. Sumó muy pocos minutos en este 2019, y sobre todo, en este segundo semestre.

A pesar de eso, las últimas actuaciones (tuvo mucha actividad e incluso le marcó un golazo de tiro libre a Antoniano en Copa del Rey) despertaron nuevamente la esperanza tanto de la afición como de Rubí, el entrenador, quien quiere contar con él para el 2020.

"Estoy contento con Diego. Ya se ve en los entrenamientos, que está creciendo mucho y si lo refrenda en los partidos, mejor para el equipo. Soy de los que intenta trabajar con los jugadores, también con los que no participan tanto o no tengan minutos. Sobre todo con los jóvenes del potencial de Diego, que tiene una capacidad de crecer importante. En ningún momento me he planteado la salida de Lainez", expresó el director técnico.

Es más, el reconocido portal Estadio Deportivo afirma que será "el primer fichaje" del Real Betis para afrontar el 2020, entendiendo el potencial que tiene el joven mexicano, ex futbolista del América.

"Estos días desconecta del fútbol tras un año 2019 de altibajos y con ganas de afrontar un 2020 del que sólo espera cosas positivas. En el Betis lo tienen claro. El primer fichaje para enero lo tienen en casa", expresaron.

De esta manera, cada vez es más lejana la posibilidad de que Diego Lainez deje Real Betis en este mercado de pases. ¿Cumplirá Rubi y le dará más minutos en el conjunto sevillano?

