Se queda: Rubi, DT de Betis, le cerró la puerta a una posible salida de Diego Lainez

En la jornada de ayer, Betis derrotó 4-0 a Antoniano por la segunda ronda de la Copa del Rey y Diego Lainez se llevó todos los flashes tras convertir un tremendo golazo.

El delantero, además, jugó un gran partido y se fue muy conforme al haber anotado su primer tanto para el conjunto sevillano.

Rubi, entrenador de Betis, destacó su actuación en la conferencia de prensa una vez culminado el partido y dejó en claro que lo va a tener en cuenta.

"Estoy contento con Diego. Se ve en los entrenamientos que está creciendo. Jugadores de su potencial tienen una capacidad de crecer importante, y si lo refrenda en los partidos, mejor para el equipo", señaló el DT.

Rubí, D.T. del Real Betis, analizó la situación de Diego Lainez. ��



¿Saldrá el mexicano en el mercado de invierno? �� pic.twitter.com/dAZc28ttrp — Futbol Picante (@futpicante) December 20, 2019

Más adelante aseguró: "En ningún momento me he planteado su salida, otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga, aunque no creo. Son tres partidos seguidos en los que ha ayudado muchísimo".

Lee También