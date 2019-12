Épico: Betis anunció la renovación de Joaquín dándole un susto a sus hinchas

Es una institución del fútbol español y un ícono del deporte andaluz. Hace pocas semanas, también se convirtió en el jugador más longevo en convertir un hat-trick en La Liga.

Joaquín Sánchez está en uno de los mejores momentos de su carrera. Y no es para pasar en alto que en julio de este año alcanzó las 38 primaveras.

Es por eso que los fanáticos del Betis, club en donde es ídolo absoluto, se estremecieron al ver el comienzo del video publicado por la página oficial del equipo de Heliópolis esta mañana.

En el mismo se lo puede ver recogiendo sus cosas del vestuario (entre las que destacan un pantalón de la Selección española y el balón con el que marcó tres goles) y entonando un discurso con claro aroma a despedida.

"Ha llegado el momento de decir adiós. De poner fin a 19 años en la élite", abre el gaditano, quien se sube a un helicóptero desde el cuál continúa enumerando sus logros con la camiseta verdiblanca.

Pero claro, no podíamos esperar nada diferente de Joaquín, un futbolista con alma de cómico. En pleno vuelo, el volante le pide al piloto que 'de la vuelta', para terminar aterrizando en el campo del Benito Villamarín.

"Voy a hacer cuentas: he jugado 156 partidos en los últimos 4 años. 21 goles. 23 asistencias. ¡Si hasta he marcado un hat-trick! Creo que estoy en mi mejor momento. Vamos, que me queda cuerda para rato. Debería seguir disfrutando y haciendo feliz a lo béticos", lanza para quitarle las lágrimas de la cara a los hinchas.

"Estoy agradecido por tanto cariño, por lo que estoy viviendo. Voy a poder prolongar mi carrera. No hay cosa más bonita que ser feliz y poder hacerlos felices a ustedes", dice a cámara para cerrar.

El lunes 30, el Betis abrirá sus puertas para celebrar la renovación por un año más de su contrato. ¡Todos contentos!

