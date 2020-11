Haaland y la entrevista más incómoda de su vida: "¿Vas a dormir solo esta noche?"

Siendo una de las principales figuras de lo que fue la victoria por 3 a 0 ante Brujas por la fase de grupos de Champions League, Erling Haaland fue uno de los deportistas más buscados por la prensa para recolectar testimonios una vez terminado el partido por La Orejona.

The worst post-match interview of all time? ������pic.twitter.com/tpqdiWoaQ2 — Goal (@goal) November 5, 2020

El artillero, que convirtió dos de los tres goles del Borussia Dortmund, exteriorizó su alegría por los tres puntos logrados y marcó: "Fue una buena noche con tres puntos importantes. Sabíamos que Brujas quería jugar y teníamos que presionarlos alto. Fue una victoria importante".

���� Adriano: 14 goles en Champions en 27 partidos jugados



���� Ronaldo: 14 goles en Champions en 40 partidos jugados



���� Haaland: 14 goles en Champions EN 11 PARTIDOS JUGADOS



�� UN FUERA DE SERIE �� pic.twitter.com/gDG9GV33TC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 4, 2020

El periodista, a modo de cierre, buscó rememorar una curiosa frase de Haaland en la que catalogó los bolones de los hat-tricks como sus novias -y que, además, dormía con ellos-. Buscando robarle una sornisa al delantero, el corresponsal consultó: "¿Vas a dormir solo esta noche?".



TRES GOLES EN 20 MINUTOS EN SU DEBUT OFICIAL CON LA CAMISETA DEL BORUSSIA DORTMUND. ESTÁS ENFERMO, HAALAND pic.twitter.com/7NifQTLVwi — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 18, 2020

Ante la respuesta positiva del jugador, el entrevistador explicó que no podrá llevarse una nueva "novia" a casa a raíz de no haber podido marcar otro hat-trick. Erling, que aparentemente no entendió la broma, replicó con la simpleza que lo caracteriza a la hora de contestar y lanzó un seco y contundente "No".

