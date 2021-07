OFICIAL: Francia ya ha elegido que hará con Didier Deschamps tras su fracaso en la Eurocopa

Lo de Francia en la Eurocopa fue un autentico escándalo. No solo por el fracaso de la campeona del mundo, quien ni siquiera pudo meterse entre los ochos mejores del torneo, sino por el desempeño de un equipo cargado de nombres que quedaron en deuda y que acabaron enfrentados tras el encuentro ante Suiza. En medio de todo esto se encontraba la figura de un cuestionado Didier Deschamps, quien ya ha sido notificado por la federación gala en cuanto a que ocurrirá con su futuro.

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol había dicho post fracaso en Bucarest sobre lo que finalmente ha decidido hace minutos: “Con Deschamps tenemos que pasar un buen día juntos, que charlemos y al final del día, tomaremos una decisión. Aprendí que en la vida nunca debes tomar una decisión sobre la marcha. Vamos a hablar de lo que pasó”.

En una charla con Le Figaro, el dirigente no dudó a la hora de bancar a quien ganase las Copa del Mundo de 1998 y 2018 cómo jugador y entrenador: "¿Si Didier Deschamps será el entrenador de Francia en el próximo Mundial de Qatar? La respuesta es sí. Le recibí ayer. La cuestión fue abordada en apenas tres minutos. Su voluntad de continuar era muy fuerte, igual que la mía".

“No hubo debate sobre '¿qué hacemos?, ¿y cómo lo hacemos?' Le tengo aprecio, creo que me lo devuelve a mí y también a la Federación. En cualquier caso, por su palmarés en primer lugar, no merecía no continuar. La pregunta para mí era si quería continuar o no", respondía Le Graet sobre si en algún momento se dudó de un proceso que tiene ya más de 5 años y que espera poder continuar con éxitos en Qatar. De momento, Zidane tendrá que esperar.

