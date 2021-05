Eurocopa: La lista oficial de España para la Eurocopa

No ha sido su mejor temporada en todos los ítems y ha recibido el puntillazo final con el no de Luis Enrique a la Eurocopa. Sergio Ramos no jugará con España el torneo de selecciones de mitad de temporada luego de que el entrenador de La Roja convocase a la prensa para entregar los nombres de los 24 jugadores que participarán en el certamen. No hay jugadores de Real Madrid en la lista.

"No ha podido competir ni entrenar. No ha sido fácil, ayer lo llamé y ha sido difícil y duro. me sabe mal, es muy profesional y que ayuda mucho a la selección y lo puede hacer en el futuro. pero busco el beneficio del grupo. Le recomendé que fuera egoísta y que se recupere bien y que juegue en su club y en la selección", declaraba el seleccionador sobre dejar por fuera de la lista a Sergio Ramos.

Menos convocados que sus rivales

Luis Enrique aseguró que no quiere dividir al grupo entre los que pueden sumar minutos y los que verán el torneo desde la grada. A sabiendas de que tenía la posibilidad de llamar 26 futbolistas, el DT convoca solo a 24 en una lista donde no hay jugadores del Real Madrid por primera vez en la historia de la selección española de cara a un torneo oficial.

En cuanto a los nombres: Unai Simón, David de Gea y Robert Sánchez, serán los porteros. José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta y Marcos Llorente, los defensores. Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke y Fabián, los mediocampistas. En cuanto a los delanteros, Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Sarabia serán los encargados de llevar el peso ofensivo de La Roja.

Con 35 años, Sergio Ramos se perderá por primera vez desde que debutase un torneo con la selección española. Tras 2 Eurocopa y un Mundial levantados entre 2008 y 2012, el capitán de La Roja apunta ahora a jugar los Juegos Olímpicos.

