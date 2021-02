Se cotiza a la alta: el dineral que se ganaría por un gol de James al City

Finalmente, Everton y Manchester City tendrán el duelo que estaban esperando desde diciembre de 2020. Aquel juego tuvo que aplazarse entonces debido al alto número de jugadores contagiados por Coronavirus en el equipo de Pep Guardiola. Un mes y medio después se enfrentarán en Goodison Park.

Como es de esperar, este partido es un atractivo bastante fuerte para las casas de apuestas deportivas y sus usuarios. A pesar de la última derrota del Everton, el equipo de Carlo Ancelotti sigue siendo uno de los equipos sensación en la Premier League y no se descarta que puedan dar un batacazo tumbando al actual líder del fútbol inglés.

Una de las mejores cuotas que hay para este duelo tiene que ver con, nada más y nada menos que James Rodríguez. Luego de anotarle al Manchester United, un gol suyo a los 'Citizens' se cotiza a la alta. La mayoría de casas de apuestas están pagando casi 5 veces lo invertido si el '19' del Everton le marca un solo gol al elenco dirigido por Pep Guardiola.

De cualquier forma, hay que tener en cuenta que la presencia del astro colombiano no está garantizada para este partido. Carlo Ancelotti no confirmó su recuperación (tras el golpe que recibió ante Fulham), pero no garantizó que pueda contar con sus servicios para enfrentar al poderoso City.

Lee También