Exequiel Palacios: "En Argentina, no jugaría en otro club que River"

Parece que hubiera sido ayer que Exequiel Palacios se despidió de sus compañeros, se subió al avión y aterrizó en Alemania. Se puso la camiseta, posó para las fotos y firmó el contrato que lo vincula al Bayer Leverkusen.

Sin embargo, en la primera entrevista que tuvo con el canal oficial de su nuevo equipo, no tuvieron mejor idea que volver a ponerlo a pensar en River, cuando todavía debe andar extrañando.

"La decisión de dejar mi club de la infancia no fue fácil. Jugué ahí desde los cinco años. En Argentina, no jugaría para ningún otro equipo que no sea River", expresó el mediocampista de 21 años, altamente considerado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

¡Es tiempo de relajarse y tomar el control! ����✨



Pero antes hay que ponerse todo el equipo de protección. ¿O no Exequiel #Palacios? ����#VamosWerkself ���� pic.twitter.com/BQiBfwAtgG — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) January 8, 2020

A él también lo extrañan en el Millonario y el propio Rafael Santos Borré, uno de los buenos amigos que Palacios se dejó en Núñez, dijo que con su salida el equipo perdió a una pieza clave dentro de la cancha, pero también a un gran compañero fuera de la misma.

En sus primeros días de adaptación en Alemania, Palacios dijo haber sentido lo fuerte que se trabaja en lo físico, algo que ya le había avisado su excompañero en River Lucas Alario, con quien se ha vuelto a encontrar.

Y cuando le preguntaron por las dificultades que encontró en su primer entrenamiento, apuntó a una cuestión extrafutbolística: "Fue un poco dificil recordar todos los nombres el primer día".

Lee También