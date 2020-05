Felipe Melo: "Lautaro Martínez va a ser el futuro atacante del fútbol mundial"

Parece ser que Lautaro Martínez tiene los días contados en Inter. El delantero es perseguido por Barcelona, quien está obsesionado en ficharlo para que forme ataque con Lionel Messi. ¿Se imaginan si también logran la vuelta de Neymar? Estaríamos hablando de, por ahí, el ataque más poderoso de la historia del fútbol.

Felipe Melo, quien jugó en Inter, dialogó con Diario Olé y se rindió a los pies del Toro: "Es un jugador que aparte de trabajar muchísimo, me recuerda a Gabriel Jesús, que trabaja mucho sin balón, quiere robarla, va y se tira a la tierra, pelea por todos lados, hace goles, muchos goles. Entonces para mí va a ser el futuro atacante del fútbol mundial".

Además, explicó: "Quiero ver mucho a Lautaro jugando en el Barcelona. Imaginate, ahora tenés a Suárez que no hace falta hablar de Suárez, entre los mejores cuatro delanteros del mundo hoy. Llega Lautaro... Messi, Lautaro, Suárez y Neymar, ¡imaginate!, hay que tener cinco Felipe Melos pegando patadas en el campo porque si no... y un árbitro amigo, porque si no a la primera patada con roja, 7-0 el partido, jajaja".

¿Qué piensa Felipe Melo de Lautaro Martínez

"Me encantan los jugadores así. Pensando rápido, Cavani, que corre, viene, pelea; Suárez lo mismo, Gabriel Jesús lo mismo, y Lautaro igual a los tres. Uno del PSG, otro del City y otro del Barcelona. Y él a mí me hace acordar a los tres y es joven, tiene 22", cerró el ahora volante de Palmeiras.

No hay dudas. Lautaro está tocado para conquistar cosas importantes. Veremos si algún día logrará entregarle un título a la Selección Argentina. El futuro llegó y llegó para quedarse.

