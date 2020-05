Figura de Manchester City: "Bielsa y Guardiola son los mejores DT del mundo"

Marcelo Bielsa es reconocido en el mundo del fútbol por sus locuras. Por algo lo apoan el "Loco"... Pero más allá de los comentarios o acciones curiosas que ha hecho a lo largo de su carrera, también es reconocido por los enormes elogios que ha recogido como entrenador. Grandes futbolistas que han tenido la chance de ser dirigidos por él lo han ponderado en todas partes del mundo.

En esta oportunidad, Aymeric Laporte ha enaltecido al director técnico de 64 años -hoy dirige al Leeds United en la Championship (Segunda División de Inglaterra) en una entrevista que le concedió a ‘Radio 5 Live’, canal temático de deportes de la BBC, sostuvo que tanto Bielsa como Josep Guardiola son los mejores técnicos del planeta.

Laporte y Bielsa, juntos.

La figura de Manchester City, quien suma 5 goles en 51 partidos oficiales con dicho club, indicó: "Creo que son, quizás, los dos mejores entrenadores del mundo. Son muy diferentes, pero saben todo sobre fútbol". Y también comparó el fútbol español con el inglés: "En España, las cosas son más tácticas, pero aquí es más fuerte. Debes estar concentrado, el árbitro no señalará faltas si son pequeñas. No es difícil, pero es distinto. Entiendo que tengo que ser más fuerte que nunca".

Bielsa dirigió a Laporte entre 2012 y 2013, en Athletic de Bilbao, donde dejó una huella en la institución española. El francés se rindió ante los pies del DT y expresó: "Mi admiración por Marcelo Bielsa es enorme, porque hace que los jugadores sean mucho mejores".

"No conocí a un chico, un ex jugador que haya dirigido, que no hable bien de él. Están agradecidos por su influencia en sus carreras en el fútbol. Me ayudó mucho con sus consejos. Cada vez que hablo con él, siempre siento que quiere ayudarme", añadió el defensor.

