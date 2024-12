¿Qué hará Pep Guardiola ahora? Se suman nuevas graves acusaciones al Manchester City

Aunque parte de la prensa británica se muestra escéptica con que pueda recibir una sanción ejemplificadora (para marcar un precedente en el fútbol inglés y mundial), la situación del Manchester City, de igual modo, parece ser cada vez más comprometida. Es que después de trascender que el juicio había acabado y que a partir de entonces solo restaba esperar la sentencia, ahora salió a la luz que la cantidad de infracciones no son 115 sino 130.

Conforme a un reporte de este miércoles 11 de diciembre del periódico The Times, la Premier League debió hacer una corrección y modificar su denuncia para añadir 15 irregularidades más (como si 115 fueran pocas) porque había confusión sobre algunos problemas relacionados con diferentes temporadas. En concreto, no habría algo adicional. Nada más debieron ordenar la enumeración de las anomalías detectadas entre 2009 y 2018.

¿De qué se lo acusa específicamente al Manchester City? Principalmente de no brindar información clara de su administración financiera del periodo anteriormente descrito. El control realizado se topó con inconsistencias en los datos de los pagos a jugadores y entrenadores, con lo cual podrían no haber cumplido con las normas del Fair Play Financiero impuesto por la UEFA y por la liga inglesa. Además, a la institución ciudadana se la apunta de no cooperar para aclarar su comprometida situación, lo que, en definitiva, generó que los entes rectores acudan a la justicia.

¿Cuál sería la sanción para el Manchester City en caso de ser declarado culpable?

Conforme a la prensa inglesa, que sigue el día a día de lo que acontece legamente con el Manchester City, la sanción podría oscilar entre una importante quita de puntos, el descenso de una o más categorías, la expulsión de la Premier League y/o una multa económica. Se calcula que el resultado se podría dar a conocer entre febrero y marzo del 2025.

No obstante, de ser declarado culpable, la junta directiva a cargo del City tendrá la posibilidad de apelar la pena ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), lo que dilataría el desenlace, por lo menos, hasta fines del año que viene.

¿Qué hará Pep Guardiola en caso de que el Manchester City reciba una sentencia desfavorable?

Pep Guardiola ya firmó su contrato con el Manchester City hasta mediados del 2026. Por lo tanto, en principio, se quedaría hasta esa fecha cualquiera sea el resultado del juicio. Además, en conferencia de prensa, dijo que está dispuesta a dirigir en otras categorías a los citizens en caso de que se decrete el descenso.

