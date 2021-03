Gaich, Gaich, Gaich: el "Tanque" hizo su primer gol en Italia y es un golazo

Desde San Lorenzo, Adolfo Gaich se fue a Rusia para probar su primera experiencia en Europa con la camiseta del CSKA Moscú. No obstante, las sensaciones no fueron buenas.

En el último mercado de pases, el delantero de la selecciones juveniles de Argentina se marchó al Benevento, uno de los clubes que pelea por no descender en la Serie A de Italia.

Este sábado, el Tanque Gaich tuvo su primer como titular. Y sí, no defraudó a nadie y se hizo sentir desde el arranque.

A los 23 minutos de juego contra el Spezia, el ex San Lorenzo recibió por la banda derecha y entró al área. No obstante, no le quedó ángulo para rematar.

¿Qué hizo? Enganchó para adentro, hizo pasar de largo al defensor y después el rompió el arco al arquero para el 1-0.

¡Gaich, Gaich, Gaich!

