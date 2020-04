Germán Denis sacó pecho de haber sido el descubridor de Lautaro Martínez en Italia

¿Ya le habías perdido el rastro al bueno de Germán Denis? A sus 38 años, el ex-Independiente, que tuvo una gran performance goleadora con Atalanta en la Serie A, milita actualmente en el Reggina 1914, que juega en la Serie C, tercera categoría del fútbol italiano. Como todos los demás, actualmente se encuentra cumpliendo con el aislamiento que fue requerido para frenar el avance del coronavirus en uno de los tres países más afectados por la pandemia en todo el mundo.

Desde su confinamiento, El Tanque dialogó con el programa argentino Cómo Te Va, que se emite por Radio Del Plata, y se despachó con una revelación que los tomó a todos por sorpresa. Es que pareció querer adjudicarse haber sido uno de los primeros que, en Italia, notó el potencial de Lautaro Martínez, delantero cuyo fichaje se están disputando ahora equipos como Barcelona y Real Madrid. ¿La realidad? Cuando jugaba en Racing ya le había llamdo la atención al mundo entero.

“Antes de que llegue Lautaro Martínez a Inter, le dije a Zanetti que había un pibe en Racing que andaba bien y me contó que ya lo estaban siguiendo. Es un jugador totalmente diferente a los demás, me encanta", señaló Denis. Y agregó: “Que te busquen los mejores equipos de Europa para uno es shockeante. ¿A quién no le gustaría vestir la camiseta del Barcelona y jugar al lado del mejor jugador del mundo? Hay que ver cómo se siente en Inter, un club en donde históricamente hubo argentinos”.

Parecía ser hora de confesiones y Germán Denis dejó ver también que está pensando seriamente en su retiro como futbolista profesional, aunque no en alejarse de la disciplina que lo apasiona. "Gracias a las herramientas que me dio Jorge Almirón me convencí de que puedo ser director técnico, fue un antes y un después", dijo el delantero que coincidió con el entrenador en su paso por Lanús.

Pero también se animó a pensar en la tercera pata del funcionamiento de los equipos, la dirigencial, para la que también siente estar preparado. "Aprendí a ver el fútbol de otra manera. Todavía estoy analizando mi futuro. Me gusta mucho la parte dirigencial y ya tuve propuestas para hacer cosas tanto en Reggina como en Atalanta", señaló el delantero, que al parecer no tiene pensado dejar italia cuando decida colgar los botines.

