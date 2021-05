Buffon a los 43 años: atajó un penal en, tal vez, su último partido con Juventus

"Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus. Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", aseguró Gianluigi Buffon hace unos días en una entrevista con Bein Sport.

A sus 43 años, uno de los jugadores más importantes de la historia de la Juventus dejará el club al terminar la temporada, recordemos que hace unos años se marchó al Paris Saint-Germain durante un año. Este miércoles, en una nueva jornada de la Serie A, Andrea Pirlo decidió ponerlo de titular.

Buffon un día después de anunciar que se va de la Juventus, juega de titular y ya ataja un penal.



En la visita al Sassuolo en el Mapei, la Vecchia Signora salió a jugar con la necesidad de ganar para salir de los puestos de Europa League y clasificar a la próxima Champions League en lo que es una de las peores temporadas del club en los últimos diez años.

Antes de la media hora de juego, Juventus abrió el marcador gracias a Adrien Rabiot. No obstante, pocos minutos antes, el dueño de casa tuvo la posibilidad de adelantarse primero en el marcador gracias a un penal a favor.

Sin embargo, Buffon apareció a sus 43 años, se hizo gigante y le tapó el remate a Domenico Berardi, quien quiso cruzar su remate fuerte al palo izquierdo del Gigi, pero éste atajó el penal y salvó a la Juventus.

