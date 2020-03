Hazard: "Mi primera temporada en el Real Madrid se echó a perder"

Eden Hazard llegó a la capital de España después de una despedida ganadora en el Chelsea, donde se marchó tras ganar la Europa League y ser la figura de la final.

Sin embargo, sus primeros meses en el Real Madrid no fueron los mejores: le perjudicaron las lesiones y también la irregularidad en cuanto a resultados y juego del equipo de Zinedine Zidane.

Este miércoles, en medio de la cuarentena obligatoria que rige en España, que ha sido uno los países más afectados por el coronavirus, reflexionó sobre su primera temporada como merengue.

"Mi primera temporada en el Madrid se ha echado a perder, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, he conocido a nuevas personas y para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato, espero estar en buena forma", manifestó en una entrevista con RTBF.

Además, confesó que habló con su entrenador, Zinedine Zidane, quien tampoco conoce cuándo volverán a las competiciones: "Ayer me llamó Zidane y tampoco lo sabe. Lo que podemos hacer es mantenernos en forma, todos los jugadores tienen recursos para ello. No sabemos si la Liga se reanudará, esperemos que haya un buen final de temporada y se pueda jugar. Si no, todos nos sentiremos decepcionados, pero las cosas son como son".

Sin dudas, su primera temporada en el Real Madrid estuvo lejos de ser la prevista.

