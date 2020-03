Revelan un mensaje de Bruno Fernandez destruyendo a los jugadores del United

Bruno Fernandes llegó a un Manchester United que hace rato perdió la brújula por decisiones directivas y, principalmente, por no haber encontrado quien reemplace a Sir Alex Ferguson. Se marchó él y los resultados no estuvieron ni por asomo cerca.

El mediocampista portugués, hasta el parate mundial por el coronavirus, era uno de los mejores del plantel de Ole Gunnar Solskjaer en el 2020.

En las últimas horas, Record de Portugal hizo público un mensaje privado de Bruno Fernandes que explotó en Inglaterra.

"Hermano, mejor no digo nada. Sinceramente, que quieres que te diga, prefiero no comentar. Pienso muy mal de algunas actitudes de algunos jugadores. En realidad no de la actitud, porque no la tienen", empieza el mensaje.

Por último, finalizó: "No quieren estar aquí, no quieren jugar. Pasan un año aquí ganando dinero y luego se van. Menuda mierd* de actitud, por el amor de Dios...".

¡Durísimo!

Lee También