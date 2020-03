Héctor González, el mexicano de 17 años que juega en Europa y sueña con seguir los pasos de Chicharito

Héctor González es un delantero centro de 17 años que hasta hace pocos meses pertenecía al Deportivo Guadalajara. Sin embargo, en octubre tuvo que emigrar del país por el trabajo de sus padres y decidió probar suerte en el Elche, Club que milita en la Segunda División de España.

Como no podía ser de otra manera, pasó las pruebas y se transformó en jugador de la División de Honor de la institución. Hoy se encuentra en la ciudad de Guadalajara, pasando tiempo con su familia y esperando que todo vuelva a la normalidad para regresar a Alicante y poder entrenar con sus compañeros.

En una entrevista exclusiva con Bolavip, el atacante confesó cuáles son sus principales objetivos en el club español, su sueño de representar al Tri y quiénes son sus máximos referentes.

Toti, como le dicen, fue parte del Seleccionado Nacional Sub-15 y Sub-17 pero se quedó con la espina de no poder participar del máximo torneo internacional. "Por problemas personales no pude ir al Mundial Sub-17, pero sí me gustaría volver a la Selección. Se siente muy bonito portar la camiseta de tu país y representarla", aclaró.

Por otra parte, resaltó a dos juveniles que vienen destacándose en sus equipos y en la Selección. Cuando se la tuvo que jugar por nombres que darán que hablar en los próximos años, no dudó: "Veo a Eugenio Pizzuto (Pachuca) y Efraín Álvarez (Los Angeles Galaxy), son muy buenos jugadores. Los mejores de México".

"En el Elche tengo pensado jugar y debutar. Marcar goles, romperla. Ese sería el principal objetivo. Estoy muy a gusto con mis compañeros y mis profes. Me estoy preparando para regresar con más fuerza", aclaró el ex futbolista del Rebaño Sagrado, quien está muy cerca de poder debutar con el primer equipo.

Héctor es consciente de sus condiciones, por lo que su gran sueño está a la altura de las mismas: "Quiero romperla, ver en el verano cómo me va y en el mercado de invierno ver qué equipos me quieren o esperar al siguiente año. Me gustaría pegar un salto al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, a la Juventus. A los mejores equipos de Europa. Pero primero tengo que ir paso a paso".

Más adelante, admitió quiénes son sus principales referentes en cuanto a la posición donde juega. "Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic, Alan Pulido. Me identifico mucho con ellos tres", señaló el joven.

Por último, González confesó que estaría encantado con seguir los pasos de dos ídolos del futbol mexicano. "Me gustaría tener la carrera de Chicharito y Raúl Jiménez. Dar ese salto para el Manchester United, Alemania o donde sea. Tengo que ir paso a paso y después veremos qué pasa", sentenció el goleador.

