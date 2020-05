Herrera confirmó que seguirá en el Atlético Madrid: "Mi futuro está aquí"

Luego de saltar por varios años durante sus primeras temporadas como futbolista profesional, Héctor Herrera tomó la decisión de trasladarse al Viejo Continente y tener su primera experiencia allí a mediados del 2013. Sin dejar pasar una oportunidad más que única, el futbolista empacó sus maletas y se mudó a nada más ni nada menos que Portugal.

Brillándose y haciéndose valer con la playera del Porto, al jugador de México poco le costó asentarse a las exigencias propias de un futbol tan competitivo como lo es el europeo. Alejándose de la comodidad que le brindó el conjunto de Los Dragones Azules, el mediocampista, seis años después de desembarcar allí, alistó sus cosas una vez más y se trasladó a España.

El mexicano confirmó que continuará portando la playera del cuadro Colchonero (Foto: Getty)

Desembarcando en la Liga Española en busca de nuevos objetivos en dicho mercado de pases, Héctor actualmente se encuentra adaptándose a la exigente y constante rutina que conlleva ser parte del Atlético Madrid, una de las instituciones más estrictas del mundo a la hora de ejercitar y preparar a sus futbolistas.

Este jueves, en una rueda de prensa llevada a cabo de forma remota con distintos periodistas posicionados del otro lado de una pantalla, el ex Pachuca analizó su presente con la playera del conjunto Colchonero y afirmó: "Tener menos minutos no me hace sentir ni menos ni más importante. Es verdad que uno quiere siempre jugar ser protagonista y estar bien. Yo trabajo día a día para estar lo mejor posible y ser una opción".

Confirmando que continuará portando sobre su piel los colores del Atlético Madrid, Herrera, dejando en claro que está dispuesto a seguir luchando por un lugar fijo en el once inicial de Diego Simeone, cerró: "Hay cosas que no dependen de mí y toca seguir esperando mi oportunidad, como siempre he hecho. Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea ser protagonista e importante".

