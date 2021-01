"Crece y el Napoli no": así ven a Hirving Lozano en Italia

Es fantástico y conmovedor ver cómo Hirving Lozano revirtió su situación en Napoli luego de un semestre de adaptación. En los primeros meses de Gennaro Gattuso como entrenador, ni siquiera era considerado en el once inicial.

Ya en esta campaña, el mexicano levantó sustancialmente su rendimiento y se convirtió en una de las armas más poderosas del conjunto italiano en el ataque. Su presencia en el equipo titular ya es una fija.

El Chucky ya marcó en las tres competencias en las que participa Napoli y, además, es el máximo anotador de la escuadra en la Serie A. Sin embargo, el cuadro celeste no lo está ayudando demasiado. En ESPN buscaron periodistas italianos para que relaten esta situación y den su punto de vista.

"Lozano fue la mejor noticia del inicio de la temporada, nadie esperaba que anotara un doblete y se convirtiera en el goleador del equipo (...) Hoy, el Chucky ha encontrado su claro real valor de mercado. Creo que él y su familia ahora son felices en Nápoles", señaló Maurizio Nicita, de la Gazzetta dello Sport.

Tssss, esto no va a caer muy bien en el Tri ����https://t.co/vTFV0ckUyg — Bolavip México (@BolavipMex) January 15, 2021

"Lozano es muy aclamador por los aficionados napolitanos. Ha crecido en lo personal mientras el equipo no. Hay cuestiones tácticas que Gattuso no ha resuelto. (...) El año pasado, la respuesta es que no valía lo que pagaron por él. Se veía asustado en el campo. Gattuso hizo un gran trabajo con él. Gradualmente ha sido mejor su desarrollo y ahora Lozano es uno de los mejores elementos de Napoli", afirmó Salvatore Malfitano, de Gianluca Di Marzio.

Por su parte, Gennaro Arpaia de Il Mattino resaltó que "ahora es importante para el club. Puede ser un protagonista de este Napoli y espero que siga de esta manera, pero Napoli no tiene un buen momento como equipo y debe mejorar sus resultados. Lozano es una de las pocas buenas novedades esta temporada."

Lee También