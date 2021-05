Ibai reveló qué le preguntaría a Messi: "Estoy seguro que la ha pasado mal"

Después de un tuit cruzado que se volvió viral, el periodista Julio Leiva y todo Filo News fue a España para llevar a Ibai Llanos a la Caja Negra. Un lado muy personal del entrevistado que siempre sale a la luz en una escenografía donde prima el color negro y la ambientación que su nombre propone.

Una de las preguntas que más dio que hablar fue sobre qué le preguntaría el streamer a Lionel Messi. Apenas lo conoció un par de veces y una de ellas recorrió el mundo porque, públicamente, pareció que el español ni se inmutó por la presencia del Diez y capitán del Barcelona en un evento publicitario. Sí, el tema era que estaba tan nervioso como si fuese uno de nosotros.

"Yo a Messi le preguntaría que cómo se vive siendo Messi, que me cuente un día a día en lo que es su vida y que me cuente cómo está. Si está feliz, qué hace en su día a día, qué hace en su tiempo libre, qué piensa. Obviamente creo que hablaríamos mucho de fútbol... al final es Messi", empezó.

Además, agregó: "Pero a mí me encantaría que un día se sincerase y algún día te dijera que hay cuatro días que llora porque odia su vida. Imaginate lo que tendría que ser para Messi tener que odiar su vida. No por quién es, sino por lo que significa ser Messi. Messi no puede salir a la calle, no se puede relacionar con nadie, todo el mundo lo llama, mucha gente que se le acerca por interés, tiene que ser el mejor del mundo todo el rato, tiene que ganar todo todo el rato".

Por último, sentenció: "Creo que no es fácil. Dentro que es una persona que probablemente podría comprar siete país de Latinoamérica y seis europeos, creo también tiene una parte mala y que se sincerase. Estoy seguro que la ha pasado mal muchas veces. Son 17 años de carrera intentando ser el mejor y muchas veces siéndolo".

El día que Ibai ni saludó a Messi y recorrió el mundo:

En diciembre del 2019, el comentarista y narrado de eSports fue a sacarse una foto con el futbolista pero ni siquiera lo saludó. Ni se inmutó y fue como si tratase de un fan suyo. Claramente, esa no fue la impresión que quiso dar Ibai, quien tras ver el video reconoció en Twitter: "No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho".

No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho

pic.twitter.com/u2JEZ0cv7O — Ibai (@IbaiLlanos) December 11, 2019

