Inter, el primer pretendiente que se baja de la pelea por Messi: "Es inviable"

Hace exactamente una semana, Lionel Messi generó una auténtica revolución al comunicar su decisión de no seguir defendiendo la camiseta de Barcelona. Desde ese entonces, el mundo del fútbol no habla de otra cosa que de su futuro.

Mientras el conjunto catalán se ve inmerso en un caos absoluto por este motivo, otros elencos comenzaron a soñar con el fichaje del astro argentino de 33 años de edad. Entre ellos Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milán.

Sin embargo, a una semana de esta noticia, uno de los principales pretendientes de Messi se bajó de la pelea. Se trata, precisamente, de la mencionada escuadra italiana, que no está en condiciones de hacer esta operación en este momento.

"No hay nada y ni siquiera sé de dónde pueden venir este tipo de pensamientos. Si hablamos de él como jugador, no hay club en el mundo que no quiera tenerlo en el equipo. Luego está la realidad", afirmó Piero Ausilio, director deportivo de Inter.

"Debemos hacer un mercado cuidadoso y prudente que debe programarse a través de lo que son sobre todo ventas. Hablando del mercado de fichajes, incluso nombres atisonantes y exigentes", profundizó el directivo del equipo italiano.

"Sabemos lo que tenemos que hacer y a través de las salidas también conseguimos jugadores. Esta es la realidad, nos guste o no. Siempre lo hemos tenido claro. Lo de Messi es inviable ahora mismo", completó Ausilio al respecto.

