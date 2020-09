James Rodríguez está feliz y va por todo: "Tenemos que seguir así"

James Rodríguez es la sensación en la Premier League. Su actuación, esté sábado, contra el West Bromwich fue sensacional luego de hacer gol un y una asistencia para la victoria del Everton 5-2, en la segunda jornada del torneo de primera división inglés.

Tanto en Colombia, como Inglaterra y el mundo el jugador de la Selección Colombia ha recibido innumerables elogios por los dos partidos que ha realizado en la Premier. De hecho, en los dos encuentros, los hinchas del Everton han elegido como hombre del partido a James.

Evidentemente el colombiano ha vuelto a recuperar la felicidad en Inglaterra, tras la fatal última temporada que tuvo en el Real Madrid, equipo en el que no fue tenido en cuenta, sufrió varias lesiones y nunca fue del gusto del director técnico francés, Zinédine Zidane.

Y esa felicidad ahora la transmite en las redes sociales y en su último mensaje mostró lo contento que está por su primera anotación en la Premier League, pero también deja claro que sus objetivos en el equipo van mucho más allá.

"Feliz por primer gol en la Premier League, tenemos que seguir así. Happy for my first Premier League goal. Great job guys!", fue el mensaje del colombiano en sus redes sociales, en el cual avisa que va por mucho más.

