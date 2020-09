"Da rabia que no hayan sabido valorar su calidad", en Madrid extrañan a James

James Rodríguez hizo un partido fantástico en la Premier League, en la goleada 5-2 del Everton contra el recién ascendido West Bromwich y es el líder parcial del campeonato inglés, tras sus dos victorias en las primeras dos jornadas.

El volante de la Selección Colombia hizo un golazo de afuera del área, puso una asistencia tras un centro de tiro de esquina, realizó un pase fantástico que le dio la vuelta al mundo y, por si fuera poco, provocó la expulsión de un rival que le pegó un puño en la cara.

A pesar de esto la gran figura del partido fue el delantero Dominic Calvert-Lewin, quien hizo tres de los cinco goles del Everton, pero el que se ha llevado todos los aplausos en Inglaterra, Colombia y el mundo ha sido el exjugador del Real Madrid.

Y tras esta actuación, en España sí que lo han extrañado y así lo han hecho saber en las redes sociales varios seguidores del Real Madrid, quienes en las redes sociales se siguen preguntando por qué un jugador de la calidad de James nunca tuvo un lugar de privilegio en el equipo de Zinédine Zidane.

Uno de los que expresó su frustración fue el periodista de El Chiringüito, Edu Aguirre, quien publicó en su cuenta de Twitter: "En su primer partido con el Everton fue MVP. Hoy, gol y asistencia... Qué rabia da que no hayan sabido valorar su calidad".

Ahora James Rodríguez vive un renacer en su carrera y vuelve a estar en las portadas de todos los diarios no por no ser tenido en cuenta o negarse a una convocatoria, si no por todo el fútbol que desplega con su zurda mágica, que nos enamora a todos.

