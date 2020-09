Los datos que destruyen los argumentos de los críticos de James Rodríguez

El fichaje de James Rodríguez al Everton en la Premier League fue uno de los grandes temas de discusión entre los seguidores del fútbol inglés ya que para muchos el colombiano no tenía las condiciones para brillar al más alto nivel en Inglaterra y que él necesitaba un equipo donde no tuviera tanto gasto físico.

Los detractores del 10 de la Selección Colombia siempre han defendido que al jugador no le gusta correr, no defiende, solo tiene talento para jugar hacia adelante, no tiene safricio a la hora de marcar, todo eso a pesar de que James ha demostrado que cuando debe 'ponerse el overol' se lo pone.

Donde más se vio esta faceta del colombianos fue en su paso por el Bayern Múnich. Allí, el director técnico Jupp Heynches puso a James de extremo por derecha e izquierda, de mediapunta, de 8 y en todas debía hacer parte de la extrema presión que impone el club alemán, yendo y volviendo como todos sus compañeros, y cumplió.

James Rodríguez en la Victoria del @Everton 2-1 sobre el Crystal Palace en Premier League:



- 89.1% de efectividad en sus pases.

- 3 pases clave. (El mejor del equipo)

- 3 regates.

- 4 balones largos precisos.

- Participación en el gol. pic.twitter.com/nNtZp3VPA8 — Felipe Lucero (@Ellucero) September 26, 2020

En la Selección Colombia también ha tenido estas demostraciones y, tal vez, la que mejor refleja fue en el partido definitivo para clasificar al Mundial de Rusia 2018, en Lima contra Perú, cuando José Pékerman lo tiró a la banda izquierda a defender para mantener el 0-0 y aún con eso hizo el gol de esa noche que dejó a Colombia en la Copa del Mundo.

#Dato



James Rodríguez es el jugador del @Everton que más pases clave (10) ha metido durante las 3 fechas jugadas de @premierleague. Su capacidad para dejar a compañeros de cara a gol es impresionante. pic.twitter.com/bMaV2y6lg6 — Felipe Lucero (@Ellucero) September 26, 2020

Y, este sábado, lo volvió a demostrar en la Premier League, en un partido que se plantó muy complicado en el segundo tiempo ya que el Crystal Palace se fue encima del equipo de Carlo Ancelotti por el empate y James tuvo que acomodarse a la derecha, perseguir al lateral siempre, tirarse al piso y correr, siempre corrió. Además, tuvo el 87.2% de efectividad en sus pases, hizo 3 pases clave, 3 regates, 4 balones largos precisos y tuvo participación en el gol. El que quiera más...

