Confirmado por James: Real Madrid no lo quiso vender al Atlético de Madrid

Muy pocas veces sale hablar James Rodríguez con la prensa, pero cuando lo hace se sincera y ajusta toda la distorsión que se ha creado en torno a su futuro. Su reveladora charla con el portal de 'Gol Caracol' además sirvió para confirmar lo que se había informado con anterioridad, pero a modo de filtración: su fallido paso al Atlético de Madrid y la oferta del Napoli de Italia.

En el mercado de verano de 2019, James Rodríguez volvió al Real Madrid tras cumplir dos años de cesión con el Bayern Múnich. En ese momento, el '10' de la Tricolor tenía dos panoramas: quedarse en el Real sabiendo que Zidane no contaría con él o irse vendido. Atlético de Madrid tenía casi asegurado su fichajes, hasta que el equipo Merengue tumbó el negocio.

"Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo". James Rodríguez.