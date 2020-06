James habló de Ancelotti, de Zidane y dejó en claro todo lo que sabemos

En julio de 2014, James Rodríguez fue presentado en Real Madrid. Un fichaje histórico para Colombia. Cuando llegó al Merengue, su entrenador era Carlo Ancelotti, quien le dio la posibilidad de demostrar toda su categoría. Tuvo muy buenos partidos en la Casa Blanca.

En díalogo con El Chiringuito, el hombre de la Selección Colombia contó qué sintió cuando llegó al club más poderoso del mundo y lo importante que fue contar con un entrenador como Carlo: "Era mi sueño desde niño. Pensé que en mi primer año no iba a jugar mucho, pero di con un técnico como Carlo Ancelotti, que me puso a jugar desde el primer día. En el primer año, hice más de 15 goles y 15 asistencias, no se pudo ganar mucho, pero en lo personal fue un año top para mí".

Después se dio la llegada de Zinedine Zidane. Fue ahí donde el crack perdió muchísimo terreno y pasó más tiempo en el banco de suplentes que adentro del campo de juego. Sobre esto, claro, también se animó a dar una opinión en la entrevista.

"Aportaba mucho por todo lo que había vivido en el mundo del fútbol y teníamos claro que estábamos pasando por una mala fase y había que ganar algo. Al final, fueron dos Champions, algo único, dos años en los que no pude jugar mucho pero aprendí de los que tenía al lado", manifestó.

Por último, James contó que fue al Bayern Munich por Ancelotti: "Tenía ofertas de clubes grandes, me lo pensé mucho, pero con Ancelotti en el Bayern, decidí apostar y estuvo solo un mes y algo... Y ahí es dónde te vienen las dudas. Luego llegó Jupp Heynckes, un entrenador que conoce el club y crees que va a ser duro, pero fue todo lo contrario. Estoy jugando siempre, un entrenador que confía mucho en mí".

