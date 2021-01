Para escuchar: José Mourinho y las vacunas para los jugadores de fútbol

Reino Unido está sufriendo una nueva ola de la pandemia del COVID-19 y, pese a ser el tercer país con más vacunados, las últimas noticias no son buenas.

+ ¿Juega Messi? La palabra de Koeman

+ Papu Gómez, a un paso del Sevilla

+ La nueva camiseta del Barcelona

Más de siete millones de personas han recibido la vacuna en Reino Unido y en los últimos días se ha debatido sobre si los jugadores de fútbol deberían tener prioridad por otros individuos.

Sí, un tema que despertó mucha polémica. Sean Dyche, entrenador del Burnley, había declarado antes que para él los futbolistas deberían recibir "rápidamente" las vacunas contra el COVID-19.

Desde la Premier League una de las voces que también se alzó fue la de José Mourinho, a la que siempre hay que escuchar no solo de temas en relación al balón.

"No estaría de acuerdo. Tal vez sea controvertido, tal vez la gente no esté de acuerdo conmigo, pero yo no lo haría. Hay personas que corren riesgos mucho mayores que nosotros, y especialmente los jugadores jóvenes", aseguró.

Además, agregó: "Siento que la gente en la primera línea todos los días, trabajadores de la salud y personas mayores, por supuesto, creo que deberían estar al frente. Pero ese es solo mi sentimiento".

Lee También