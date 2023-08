Gestifute es el nombre de la agencia que comanda desde hace varios años en cada verano e invierno del fútbol europeo, pero todo cambió desde noviembre del pasado 2022. La figura de Jorge Mendes sigue ganando fuerza en un deporte donde el boom de Arabia Saudita no puede explicarse sin la figura del viejo agente de Cristiano Ronaldo. Ya movió 150 millones de euros a Oriente Medio y le quedan varios por delante.

Para muchos un pionero, para otros el motivo de que FIFA quiera buscar un nuevo reglamento a los representantes y sus comisiones. La figura de Jorge Mendes no deja a nadie indiferente y desde que CR7 arribase al Al-Nassr esta no ha hecho más que crecer. Riad se convierte en el gran aliado de los representantes, así como en una vía de escape para esos jugadores que no encuentran sitio por los campos del viejo continente.

El poder ganado por los jeques de Riad no puede entenderse sin las conexiones de Mendes en toda Europa. Hace meses parecía una locura ver todas esas operaciones que ahora ponen a la Liga Saudí en lo más alto del planeta, pero el boom por CR7 y el giro de 180 grados dado a su carrera modificaron una forma de entender el mercado y a la que debemos acostumbrarnos.

Y los que faltan…

Los 55 millones pagados por Al-Hilal a Wolverhampton por Ruben Neves, los 46 del Al-Ittihad al Liverpool por Fabinho o esos 29 que también llegasen al Celtic por Jota, apenas algunos ejemplos del poder ganado por Mendes en un mercado en pleno crecimiento y donde la ausencia de Fair Play Financiero permita soñar con lo imposible.

Pero ojo que quedan todavía varios cabos sueltos. No es gratuito que Joao Félix suene en Al-Hilal, que Arabia sueñe con Bernardo Silva o que Ansu Fati aparezca en las carpetas de Riad. Todos son representados por Mendes, en quien confía todo el entramado de dinero que sobra en Oriente Medio. Restan 23 días de mercado en Europa, tres semanas más esto en territorio Saudí y el viejo agente de CR7 ya ha movido hasta 150 millones de euros al otro lado del Mediterráneo. Nadie le iguala a 9 de agosto.