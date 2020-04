La Serie A no volverá hasta que no se descubra la vacuna contra el COVID-19

Italia es el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo. Ya son más de 160 mil quienes se han infectado, aunque por suerte casi cuarenta mil ya se han recuperado de la enfermedad. Aunque en los últimos días las autoridades se esperanzan con la curva, que ha entrado en una meseta, todavía la luz hasta lejos en el camino para salir de la cuarentena obligatoria.

En las últimas horas, Sandra Zampa, subsecretaría de Sanidad de Italia, respondió sobre uno de los temas del que más habla en el deporte: ¿cuándo volverá la Serie A? El campeonato italiano fue uno de los primeros en parar en Europa. Primero se postergaron varios encuentros, incluida la vuelta por la semifinal de la Copa Italia entre Juventus y Milan, después se tomó la iniciativa de jugar a puertas cerradas hasta que finalmente se detuvo todo como en casi todo el mundo.

Zampa fue tajante a la hora de referirse que la actividad no volverá a reanudarse hasta que todas las medidas sanitarias y médicas estén completas. Precisamente, subrayó que hasta que no aparezca la vacuna contra el coronavirus, el fútbol no podrá volver en la Serie A de Italia: "Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna", dijo en una entrevista con la RAI.

Igualmente, la vocera del gobierno aclaró que no hay ninguna prisa por regresar a la actividad, más cuando se tiene en cuenta que ya han muerto más veinte personas. "Creo que si esperamos un mes mas para jugar, a puerta cerrada, tampoco sería una catástrofe", aseguró la subsecretaria de Sanidad. Se habla hasta que ni a principios de mayo podría regresar el fútbol allí.

Por último, respondió sobre las informaciones que surgieron en los últimas días, que apuntaban que varios equipos de la Serie A habían solicitado ante las autoridades para regresar a los entrenamientos a principios de mayo con el objetivo de volver a la competencia en junio: "Estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca a mí decidir. Pero no me parece un tema prioritario".

