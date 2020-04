La amenaza de Rakitić al Barcelona: "No soy un saco de patatas"

Luego de pasar varios años defendiendo de forma correcta los colores del Sevilla, el Barcelona finalmente se decantó en favor de reforzars su primer equipo y concretar la incorporación de Ivan Rakitić. Respondiendo de forma inmediata, el croata, al poco tiempo, se asentó en la plantilla profesional y terminó siendo una de las principales figuras del equipo titular con el correr de las temporadas.

Sin embargo, el croata, de la mano de Ernesto Valderde, presentó un llamativo y preocupante bajón anivel futbolístico. El volante, de forma imprevista y sorpresiva, pasó a ser una mera alternativa más que en varias oportunidades tuvo que quedarse sentado en el banco de suplentes durante la totalidad del compromiso.

En consecuencia, ante la falta de oportunidades brindadas por parte de dicho entrenador, distintos medios de comunicación comenzaron a informar que Iván tenía los días contados en la institución de la Liga Española. Para fortuna del jugador, la partida de Valverde -y posterior arribo de Quique Setién- le abrió las puertas a tener su correspondiente revancha. Aunque las novedades y últimos tiempos fueron más que positivos, todo indica que la relación entre el croata y el club Blaugrana sufrió un cambio irreversible.

En diálogo con Mundo Deportivo, Rakitić, rememorando el último mercado de pases, instancia en la cual el Barcelona lo puso en la rampa de salida y aguardó por ofertas para desprenderse del futbolista, indicó: "Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien".

Manteniéndose firme junto a su postura que afirma que debe de ser feliz y sentirse cómodo sin importar la camiseta que le toque defender, Ivan, tajante, agregó: "Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro".

