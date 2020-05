La anécdota de Gascoigne con Maradona: "Estaba destruido y él también"

En la temporada 1992/1993, un ya consagrado Diego Armando Maradona vistió la camiseta del Sevilla de España, donde fue dirigido por Carlos Salvador Bilardo.

Pero, antes del comienzo del certamen doméstico, la mencionada escuadra española recibió en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a la Lazio de Italia en un duelo amistoso.

En ese entonces, en la formación de la capital italiana jugaba el recordado mediocampista inglés Paul Gascoigne, quien protagonizó reiterados episodios con el alcohol.

Precisamente, el propio Gascoigne narró una conversación que tuvo con Maradona antes del comienzo del encuentro. Y la misma fue extremadamente divertida.

"Recuerdo jugar un partido amistoso contra el Sevilla de Maradona en España después de estar tres días seguidos bebiendo en Disneyland", comenzó exteriorizando el británico.

"En el túnel de vestuarios le dije a Diego que estaba hecho polvo. Él me contestó: 'No te preocupes, yo también'", completó Gascoigne en declaraciones brindadas a 'The Athletic'.

+ El video de aquel partido:

