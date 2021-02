La emotiva carta que escribió Cristiano Ronaldo en su cumpleaños

Este viernes, Cristiano Ronaldo está celebrando su cumpleaños número 36, uno más en la élite del fútbol mundial y siendo uno de los mejores.

El astro portugués, que jugará mañana con la Juventus por la Serie A contra Roma, se dedicó a escribir unas palabras.

Primero, posteó una foto con su familia desde su casa: junto a su pareja y sus cuatro hijos en la mesa y con su torta de cumpleaños, que fue una bandera de su portugal.

Sin embargo, lo que más emocionó fue la carta que escribió el portugués: "36 años de edad, ¡increíble! Se siente como si todo hubiera empezado ayer, pero este viaje ya está lleno de aventuras e historias que recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol… ¡El tiempo vuela!".

"De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, pero sobre todo, desde el fondo de mi corazón al mundo… He dado todo lo que he podido, nunca me contuve y siempre he tratado de entregar la mejor versión de mí. A cambio, ustedes me dieron su amor y admiración, su presencia e incondicional apoyo. Y por eso, nunca seré capaz de agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ustedes", agregó.

Por último, sentenció: "Mientras celebro mi cumpleaños 36 y mi vigésimo año como futbolista profesional, lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerles es que, mientras continúe, ¡nunca recibirán menos del 100% de mí! Una vez más, gracias por todo su apoyo y sus agradables mensajes e iniciativas durante este día. Significa mucho para mí y ustedes siempre tendrán un lugar en mi corazón".

