En una entrevista con el youtuber Franco Escamilla, Héctor Moreno sorprendió y reveló la enseñanza que le dejó su paso por la Roma hace ya dos temporadas.

El defensor central que brilló en Pumas, AZ, Espanyol y PSV se dio el gusto de fichar por la escuadra italiana a sus 29 años en julio de 2017.

QSL ����

Al descanso Al Gharafa empata (1-1) con Al Rayyan.

Héctor Moreno ���� se vio muy lento en el gol del empate visitante. Antes del medio tiempo tuvo que salir por lesión pic.twitter.com/GtbAe0y4jL — LEGIÓN AZTECA (@LALEGIONAZTECA_) January 23, 2020

El de Culiacán admitió: "A mis 15 años cuando fui a Pumas no sabía defender, pues cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender. Yo tuve entrenadores y todos priorizaban el futbol ofensivo".

"A ellos les importaba que yo sacara la pelota, que diera buenos pases, entre líneas, todo ese tipo de cosas. Defender como grupo. No aprendí tanto como en los siete meses que estuve en la Roma, ahí fue impresionante", confesó el jugador de la Selección Mexicana.

En las cosas que aprendió, resaltó: "Todo, la manera de perfilar el cuerpo. Tonterías que dices: tengo 10 años defendiendo y llegó aquí y me sorprendo. Pero bien, el entrenador, me llevaba súper bien con la gente. Pero yo creo que si hubiera estado un poco más no lo sé, el pasado es fácil decirlo, pero hubiera jugado o hubiera tenido mucha más participación".

Lee También