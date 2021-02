La frase que usó Piqué para darle esperanzas al Barcelona

Esta tarde, Sevilla y Barcelona se enfrentaron por una nueva fecha de La Liga de España.

Como ya es costumbre, el conjunto catalán venció a su rival con aparición en la red de Lionel Messi.

El argentino marcó el 2 a 0 y liquidó la historia a favor de su equipo en el Sánchez Pizjuán.

La reciente pérdida de puntos del Atlético, sumado a una buena racha culé en el torneo local, ilusiona al Barca con una remontada.

Gerard Piqué, con apenas una frase, dejó claras las intencions del equipo e ilusionó a los hinchas.

"Hay Liga. Seguro que sí, hasta que no sea matemático habrá liga. Se han visto muchas cosas peores y el equipo, que salvo por esos dos partidos que no dimos la talla, llevamos un 2021 en el cual se puede confiar. El Sevilla no pateó a puerta hoy, no creó ocasiones claras, los hemos dominado", consideró el central.

