Las primeras palabras de Koeman sobre Lionel Messi

La terrible derrota por 8-2 ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League significó el cierre de la aventura de Quique Setién como DT del Barcelona.

Al poco tiempo, casi como si todo estuviese armado de antes, Ronald Koeman comenzó a sonar fuerte como su reemplazante para la próxima temporada.

El presidente Bartomeu lo confirmó y al día siguiente fue el anuncio oficial del holandés mediante una conferencia de prensa.

En la misma fue preguntado por varias cuestiones, aunque la más importante giró en torno a sus primeras palabras sobre el futuro de Lionel Messi.

"No sé si lo tengo que convencer, es el mejor jugador del mundo y lo querés tener en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte me encanta trabajar con él porque te gana partidos, contentísimo si quiere quedarse, tiene todavía contrato y es jugador del Barcelona", señaló.

�� @RonaldKoeman: "Messi es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo, él gana partidos" pic.twitter.com/vFRVx8bq5K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020 �� "El Barça es mi casa, hoy es un día para estar muy feliz y orgulloso" ���� #KoemanCuler pic.twitter.com/1KSRNwnpQT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

Luego, agregó: "Hay que hablar con él porque es capitán, vamos a hablar con varios jugadores. En el caso de Messi ojalá siga más años aquí".

Y cerró el tema: "Si lo digo acá no hace falta que me reúna con él. Son cosas privadas entre jugador y entrenador. Quiero saber lo que piensa del Barsa, de cómo quiere seguir y yo soy el entrenador para tomar decisiones no sólo por él sino para otros jugadores. Tiene un año de contrato pero espero que siga en el club por muchas temporadas más".

