La respuesta de Koeman a una incómoda pregunta: "Tienes razón, dije eso"

El interés del Barcelona por contratar a Ronald Koeman no es de hace unos días. No se generó después de la paliza del 8-2 contra Bayern Múnich en la Champions League ni después de haber perdido la Liga Española frente al Real Madrid en la reanudación de la temporada 2019/20.

Precisamente, Josep Maria Bartomeu, presidente del azulgrana, lo buscó para reemplazar a Ernesto Valverde a comienzos de año. El exdefensor veía imposible en ese entonces su salida de la Selección de Holanda. Hoy fue más factible y finalmente se presentó como nuevo entrenador culé tras la rescisión del contrato de Quique Setién.

En el tiempo que pasó entre el interés del Barcelona y finalmente su contratación, Koeman presentó públicamente varias opiniones respecto al primer equipo. Justamente, hoy en su presentación, le preguntaron por una de ellas: la posición de Frenkie de Jong, que según el análisis del entrenador en abril dejaría casi anulada la participación de Sergio Busquets.

Una pregunta incómoda que el técnico no tuvo problemas en responder: "Para un jugador que llega a Barcelona, con los años que tiene Frenkie de Jong, siempre es complicado. En su primer año ha jugado muchos partidos. Sí, tienes razón que he dicho alguna vez que no ha jugado en su posición, que juegue diferente conmigo en la Selección Holandesa".

Por último, sentenció: "Para mí, el entrenador debe buscar la posición donde el jugador se sienta cómodo. Si se tiene cómodo, sacará su mejor rendimiento. Puede ser para Frenkie de Jong como para otros jugadores".

