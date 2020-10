Le dejó un recuerdo: Raúl Jiménez le respondió a Virgil Van Dijk con altura

En el día de ayer, algunos jugadores de la Selección de Holanda dieron una conferencia de prensa previo al duelo frente a México, el cual se llevará a cabo el miercoles 7 de octubre, a partir de las 13:45 hs del centro del país Azteca. El mismo, se jugará en la ciudad de Amsterdam.

Virgil Van Dijk, elemento del Liverpool, fue uno de los futbolistas que estuvo en dicha platica virtual. Al defensor le consultaron acerca de los jugadores mexicanos, a lo que, únicamente, nombró a Hirving Lozano y Javier Hernández (ambos ausentes en la convocatoria); a Raúl Jiménez no lo recuerda.

El atacante de Wolverhampton dialogó con TV Azteca previo al partido y le consultaron sobre los dichos del zaguero holandés. El Lobo de Tepejí minimizó la omisión del defensor del Liverpool, asegurando estar concentrado en el partido de mañana contra la Naranja Mecánica, aunque le dejó un no tan agradable recuerdo.

"No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido . Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles", destacó el mexicano.

Además, Jiménez aseguró que, más allá de tener buenas actuaciones en la Premier League, continúa con "los pies en la tierra". "Mis papás, mis hermanos siempre han estado conmigo. Soy hogareño, me gusta estar en casa sin ningún problema. Ahora tengo a mi novia Daniela y a mi hija. No gano nada subiéndome a un ladrillo", finalizó.

