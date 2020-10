No se baja: Raúl Jiménez quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos

Raúl Jiménez es uno de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad. El atacante de Wolverhampton se ganó el cariño de los aficionados y, en base a goles y disciplina dentro del campo de juego, se convirtió en uno de los máximos referentes de la plantilla. Además, fue puesto en el XI ideal de la Premier League, como centrodelantero.

Actualmente, el delantero se encuentra entrenando con la Selección de México, prepárandose para dos amistosos que tendrá en la fecha FIFA. El próximo miercoles, los comandados por Gerardo Martino se enfrentarán ante Holanda, a partir de las 13:15 hs de México.

Sin embargo, el Lobo de Tepejí platicó en una entrevista con Azteca Deportes y confesó que tiene la intención de estar presente para los siguientes Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán el año siguiente (2021).

Raúl Jiménez quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos. Getty Images.

"A mí me gustaría estar en los Juegos Olímpicos, se puede ir platicando, sí me gustaría aspirar a ganar otra medalla", destacó el jugador del equipo de West Midlands. Y agregó: "Maduré, aprendiendo día con día. En las grandes ligas y la competencia te hace crecer y ser un mejor futbolista".

Además, durante el reciente mercado de pases, Jiménez había sido puesto en la órbita de grandes equipos europeos pero, desgraciadamente, no se pudieron concretar dichas platicas y el atacante continuó en los Wolves. De todas maneras, aseguró que "puedo dar más, no me conformo, quiero escribir una gran historia".

Lee También