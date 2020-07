Le preguntaron por Bale y Zidane estalló: "Madre mía, vaya pregunta, cada día lo mismo"

No podemos decir que no es llamativa la situación de Gareth Bale. Que un jugador con su calidad y experiencia no sea ni tenido en cuenta como variante.

Ya van cinco partidos consecutivos en los que Zinedine Zidane decide que no sume ni un minuto, más allá de tener ¡cinco cambios! disponibles.

En conferencia de prensa, antes del duelo ante Villarreal que puede definir al campeón de LaLiga, el DT fue consultado por la situación del galés, y nada le gustó.

"Después de todo el ruido que genera a nivel extra deportivo, ¿usted cree que para el vestuario lo mejor es que Gareth Bale se marche del Madrid?", preguntó.

Y el francés, con su cara, ya demostró el descontento: "Madre mía, vaya pregunta. ¿Qué te voy a contestar? Nada. Nosotros pensamos en el partido de mañana, y Gareth piensa en lo mismo".

Zidane, molesto por una pregunta sobre el futuro de Bale: "Madre mía, macho, vaya pregunta [...] Cada día tú preguntas lo mismo." pic.twitter.com/Bb7S0HCvYz — EL MUNDO Deportes (@ElMundoDeportes) July 15, 2020

Luego, amplió: "Él es uno de los nuestros. Tú intentas meter siempre cosas entre nosotros, pero no lo vas a lograr. Cada día tú preguntas lo mismo, puedes hacerlo, tienes el derecho a preguntar lo que quieras, pero al final no vas a poder"

Y para cerrar, hasta metió otro caso del que mucho se habla: "Estamos unidos, pensamos lo mismo. Él, Gareth, James. Queremos lo mismo nosotros".

