Compañía para Messi: juega con la Selección Argentina, la rompe en Europa y lo quiere el Barcelona

Fue hace no muchos meses, en pleno mercado de pases, que se habló de la posibilidad de que Lisandro Martínez de el gran salto de su carrera y llegue al Barcelona. Por una cosa o por otra, no se terminó dando el traspaso, pero se ve que desde el club español no dejarán que se les escape tan fácil la posibilidad de sumarlo al plantel.

El que la rompe en el Ajax y es fija de la Selección Argentina de Lionel Scaloni estaría una vez más en la mira de la dirigencia culé pensando en la próxima temporada, y podría ser una gran compañía para Lionel Messi si es que el '10' decide quedarse en el club que jugó toda su vida: un compatriota para que esté más cómodo y tenga un nuevo alíado dentro del plantel.

Con 23 años, el defensor sería un gran refuerzo para Ronald Koeman, quien desde que llegó buscar apuntar a la sangre fresca y a la renovación, teniendo como objetivo dejar ir de a poco a varios nombres históricos como hizo en su momento con Luis Suárez. Según varios medios, ya hasta habrían iniciado los contactos entre instituciones.

¿El gran problema? El mismo de siempre. Desde Holanda tienen todos sus derechos y pretenden unos 25 millones de euros para dejarlo ir, algo que el Barca podría afrontar pero no sin seguir agrandando una enorme deuda que quedó de la gestión de Josep Bartomeu. Claro está, la competencia es muchas: Roma, Lazio y PSG también lo miran de cerca.

