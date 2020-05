Lo trató de alcohólico y no le gustó: la dura respuesta de Vidal a Chiellini

Giorgio Chiellini aprovechó el descanso obligado por el coronavirus para efectuar grandes revelaciones por intermedio de su muy picante autobiografía.

Entre ellas, el experimentado defensor italiano de Juventus expuso palabras un tanto fuertes sobre Arturo Vidal, volante chileno al que tildó de alcohólico.

"El punto débil de Vidal era el alcohol", exteriorizó Chiellini. Y, tal como se imaginaba, la respuesta del mediocampista de Barcelona no demoró en llegar.

"A mí no me parece contar cosas privadas porque uno no lo hace solo. Sacó cosas íntimas y es complicado", comenzó exteriorizando el jugador sudamericano.

"Chiellini me llamó después y me explicó que los medios se enfocaron en eso pero que hay muchas otras cosas que no están reflejadas en la información", profundizó.

"Además tampoco fue que me escapé de una concentración, fue algo con permiso. Si tengo que salir al supermercado o comerme un asado, lo hago. Si tengo que quedarme concentrado, lo hago. Pero, cuando me toca divertirme, lo aprovecho. En todos lados hay códigos", concluyó.

