Le preguntó desde un auto con su novia y Luis Enrique entendió todo

Ansu Fati no para de hacer historia. Debutó en España ����, es titular en Barcelona, la rompe en su equipo y hoy ganó el premio al Jugador del Mes que reparte La Liga al mejor futbolista en los partidos ligueros de cada mes. Con 17 años y 344 días, el atacante del Barcelona se convirtió en el primer menor de edad en ganar el premio. No normalicemos lo extraordinario: lo que está construyendo el futbolista español es de otro planeta... ����

