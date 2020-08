Luis Suárez, enojado por su situación: "Me parece una auténtica vergüenza"

Finalmente, luego de una gran polémica sembrada en torno al futuro de Luis Suárez en el Real Zaragoza, el colombiano, mediante unas emotivas palabras dirigidas hacia la afición y un duro énfasis hacia directivos del ascenso español, se despidió de la institución que supo ser su hogar durante el último año.

Quedándose son la posibilidad de poder disputar los playoffs en busca del ascenso a la Liga Española, el artillero, a través de una pequeña entrevista con el sitio oficial del elenco de Zaragoza, exteriorizó que siente "vergüenza" por el final que tuvo su novela en torno al forzado regreso al Watford.

Sin dar el brazo a torcer y haciendo valer al pie de la letra el acuerdo firmado con la institución de Aragón, el club de la Premier League se salió con la suya y fue respaldado a la hora de exigir el regreso de Suárez, a quien se le terminó el préstamo en España y se vio forzar a retornar a Inglaterra.

⚡ FLASH | Luis Suárez se despide de los zaragocistas y de sus compañeros



¡Hasta pronto, guerrero!#GraciasLuis ������#ContigoRealZaragoza pic.twitter.com/GoJbgaJF8E — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 5, 2020

"Es una pena increible porque como jugador esto es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros. Se tenía que tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí. Me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado. Para cualquier plantilla estar sin un jugador se siente", disparó el artillero desbordado de un enojo más que visible.

Dejando todo en mano de sus compañeros, Suárez, marcando que no tiene dudas que su ex club llegará a concretar el sueño de ascender a la máxima categoría del futbol español, cerró: "Me duele muchísimo por mis compañeros, que lo han dado todo durante esta temporada, por la afición, por el club y por toda una ciudad. Confío en que ellos podrán lograr el objetivo. Estoy seguro de que el Real Zaragoza subirá a Primera División".

