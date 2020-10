Suárez sacó a la luz cómo reaccionó Messi cuando le pidieron que se vaya del Barcelona

Consumado el arribo de Ronald Koeman al club luego de lo que fue el abrupto despido de Quique Setién, en Barcelona comenzaron a respirarse aires de profundos cambios en el primer equipo. El neerlandés, sin perder tiempo, le comunicó a varios pesos pesados del plantel que no serían tenidos en cuenta para la temporada 2020/2021.

Además de pilares de gran relevancia como Ivan Rakitić o Arturo Vidal, otra de las 'vacas sagradas' que recibió la dura noticia en cuestión fue nada más ni nada menos que Luis Suárez. Pasadas las semanas, finalmente se confirmó que el Pistolero continuaría con su carrera en el Atlético Madrid.

Habiendo ya separado caminos con la institución Culé, Suárez habló luego del cruce por Eliminatorias ante Chile y destacó que no le gustó para nada la forma en la que le comunicaron que tenía que buscarse club. "No me tomé muy bien los mensajes del Barcelona sobre que tenía que cambiar de aires", afirmó.

Explicando que esperaba otro trato por parte de la institución a la que defendió por seis años, el goleador uruguayo continuó: "Más que nada por las formas, porque uno debe reconocer cuando se termina un ciclo".

Por otra parte, exteriorizando que dichas formas también generaron un enojo más que importante en Lionel Messi, Luis culminó: "No me sorprendió porque lo conozco demasiado. Sabía el dolor que sentía, como yo. Las formas, que sentía que me echaban, y eso era lo que más dolió. Es lo que más duele. Había otras formas, otras maneras, fueron seis años y eso a él también le molestó. Es mi amigo y sabe cómo sufrí".

